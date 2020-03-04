شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عظة البابا تواضروس في اجتماعه الأسبوعي بكنيسة الأنبا رويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، بحضور أعضاء المجمع المقدس. واستهل البابا الاجتماع بإلقاء عظة روحية في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية.

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