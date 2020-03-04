مصر | حبس عاطل 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لترويجه الهيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لترويجه الهيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "محمد.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بالسيدة زينب.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب وهيثم الطنطاوي وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد.م"، عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم السيدة زينب.



وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، توجه لمكان المتهم وقام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة الهيروين بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.