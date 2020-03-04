مصر | دعوى تعويضية ضد وزير التربية والتعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى تعويضية ضد وزير التربية والتعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والإدارية العليا، اليوم، دعوي تعويض، وكيلا عن طلاب الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة، بمدينه نصر، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

واختصم "عبد السلام" في دعواه، وزير التربيه والتعليم، وطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية، التي لحقت بالطلاب، بسبب قراره غير المشروع الذي قام بإصداره باتهامهم بالغش الجماعي وإلغاء امتحاناتهم واعتبارهم راسبين.

ولفت في دعواه أن محكمة القضاء الإداري، سبق وقامت بإلغاءه وبرأت الطلاب، وحصلوا على درجاتهم الفعلية التي حصلو عليها والحقتهم بكليات الهندسة بالجامعات المصرية.