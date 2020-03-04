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أخبار مصر | "نقيب المحامين" يكشف تفاصيل تعديل مادة "مدد ترشح النقيب العام"

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قال سامح عاشور نقيب المحامين إن تعديلات قانون المحاماة صدرت في وضح النهار وليس في الليل كما يدعي البعض، مشيرًا إلى أنها طرحت في مؤتمرات النقابة السنوية في بورسعيد والغردقة قبل تقديمها لمجلس النواب، منوها إلى أن التعديلات منحت مجلس النقابة حق وضع ضوابط تجديد الاشتغال والتثبت منه وربط تقديم الخدمة بالاشتغال الفعلي ما يحمي النقابة وموارد المحامين.

وأردف "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي دمياط، اليوم الأربعاء، بمحكمة دمياط القديمة، أن التعديلات اشترطت أن يكون المتقدم للقيد حاصلا على الثانوية العامة المسبوقة بليسانس الحقوق وهو ما يتصدى لخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات".

وطمأن "عاشور"، المحامين بأن تنقية الجداول ومنع قيد خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات لن تصدر في حقهما أحكام قضائية بعد تعديلات القانون التي ذكرها.

وعن تعديل المادة 136 من قانون المحاماة، الخاصة بالترشح لمنصب نقيب المحامين، أوضح "عاشور"، أن مشروع تعديل القانون المقدم من مجلس النقابة لم يتضمن تعديل تلك المادة، ولكن اللجنة البرلمانية المشكلة لتقديم تقرير عن القانون حين نظره بمجلس النواب أوصت بحذف الجزء الخاص بحظر الترشح لدورتين".

وأضاف: "رأت اللجنة أن هذا الحظر غير دستوري، وأن الحظر الوحيد المنصوص عليه في الدستور هو مدد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فقط، وهذا هو الحال في النقابات والأندية ، وتم تعديل المادة من البرلمان".

وأعرب نقيب المحامين، عن فخره لبدء الجمهورية الثانية للنقابة في عام 2019 عقب تعديلات قانون المحاماة واستحداث أكاديمية المحاماة التي سيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد بالنقابة ابتداء من يناير 2021، مما يجعل الانضمام لنقابة المحامين أعز من الالتحاق بالقضاء والنيابة، كما أنها ستكون مؤسسة علمية تدرب شباب المحامين، وتمنح دبلومات قانونية.

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