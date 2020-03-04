أخبار مصر | "نقيب المحامين" يكشف تفاصيل تعديل مادة "مدد ترشح النقيب العام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نقيب المحامين" يكشف تفاصيل تعديل مادة "مدد ترشح النقيب العام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح عاشور نقيب المحامين إن تعديلات قانون المحاماة صدرت في وضح النهار وليس في الليل كما يدعي البعض، مشيرًا إلى أنها طرحت في مؤتمرات النقابة السنوية في بورسعيد والغردقة قبل تقديمها لمجلس النواب، منوها إلى أن التعديلات منحت مجلس النقابة حق وضع ضوابط تجديد الاشتغال والتثبت منه وربط تقديم الخدمة بالاشتغال الفعلي ما يحمي النقابة وموارد المحامين.

وأردف "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي دمياط، اليوم الأربعاء، بمحكمة دمياط القديمة، أن التعديلات اشترطت أن يكون المتقدم للقيد حاصلا على الثانوية العامة المسبوقة بليسانس الحقوق وهو ما يتصدى لخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات".