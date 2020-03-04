أخبار مصر | "نقيب المحامين" يكشف تفاصيل تعديل مادة "مدد ترشح النقيب العام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نقيب المحامين" يكشف تفاصيل تعديل مادة "مدد ترشح النقيب العام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأردف "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي دمياط، اليوم الأربعاء، بمحكمة دمياط القديمة، أن التعديلات اشترطت أن يكون المتقدم للقيد حاصلا على الثانوية العامة المسبوقة بليسانس الحقوق وهو ما يتصدى لخريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات".
وعن تعديل المادة 136 من قانون المحاماة، الخاصة بالترشح لمنصب نقيب المحامين، أوضح "عاشور"، أن مشروع تعديل القانون المقدم من مجلس النقابة لم يتضمن تعديل تلك المادة، ولكن اللجنة البرلمانية المشكلة لتقديم تقرير عن القانون حين نظره بمجلس النواب أوصت بحذف الجزء الخاص بحظر الترشح لدورتين".
وأضاف: "رأت اللجنة أن هذا الحظر غير دستوري، وأن الحظر الوحيد المنصوص عليه في الدستور هو مدد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فقط، وهذا هو الحال في النقابات والأندية الرياضية، وتم تعديل المادة من البرلمان".
وأعرب نقيب المحامين، عن فخره لبدء الجمهورية الثانية للنقابة في عام 2019 عقب تعديلات قانون المحاماة واستحداث أكاديمية المحاماة التي سيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد بالنقابة ابتداء من يناير 2021، مما يجعل الانضمام لنقابة المحامين أعز من الالتحاق بالقضاء والنيابة، كما أنها ستكون مؤسسة علمية تدرب شباب المحامين، وتمنح دبلومات قانونية.