أخبار مصر | عاجل.. "الصحة العالمية" تشيد بتعامل مصر مع "كورونا".. وتؤكد: "المصابين أجنبيين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الصحة العالمية" تشيد بتعامل مصر مع "كورونا".. وتؤكد: "المصابين أجنبيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، هم حالتين فقط.

وكشفت المنظمة في بيان لها منذ قليل، أن الحالتين لمواطنين أجانب، غير مصريين، والكشف عن جميع المخالطين لهم، وإيداعهم الحجر الصحي لتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية، وفقا لمعايير المنظمة.

وأشادت المنظمة، باحترافية مصر الشديدة في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، بفيروس كورونا، وبالخطوات الاحترازية التي تتخذها الجهات المسئولة، للحد من الوباء.