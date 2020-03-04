أخبار مصر | قبل افتتاحه غدًا.. شاهد سراديب هرم زوسر المدرج المغلقة منذ 16 عامًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل افتتاحه غدًا.. شاهد سراديب هرم زوسر المدرج المغلقة منذ 16 عامًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية تلى عدد من الصور التي تظهر تفاصيل هرم زوسر أو الهرم المدرج أو هرم سقارة من الداخل، والذي ظل مغلقًا أمام المهور للترميم منذ 16 عام.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن افتتاح الهرم المدرج غدًا الخميس للزيارة أمام الجمهور، وذلك في حفل ينطلق غدًا بحضور وزير السياحة والآثار وعدد من سفراء العالم.

ومن ناحيته قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مشروع الترميم بدأ عام ٢٠٠٦ وتوقفت الأعمال عام ٢٠١١ واستؤنف في نهاية عام ٢٠١٣، وشملت الأعمال الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج،

Advertisements

إضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وأعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، وتمهيد مسارات الزيارة، وتم وضع نظام حديث للإضاءة.

يذكر أن عملية تطوير المنطقة تمت طبقًا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين، حيث تم وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها، وتوفير زي موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن.

وهرم زوسر المدرج هو أول هرم وأول بناء حجري في العالم، ويقع في منطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، هو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.