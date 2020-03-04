أخبار مصر | الوفد: احتفالية الشركات الأكثر تأثيرًا تعزز المنافسة وتخدم الاقتصاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: احتفالية الشركات الأكثر تأثيرًا تعزز المنافسة وتخدم الاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بتنظيم احتفالية أكثر الشركات تأثيرًا في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنها تدعم الاقتصاد المصري ورؤية الدولة المصرية لتحقيق أجندة 2030 وخطط التنمية خلال المرحلة القادمة.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن هذه الجهود من شأنها تشجيع مختلف المؤسسات والشركات المصرية على المنافسة الإيجابية التي تصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري والمواطنين والشركات نفسها.

وأثنى الجندي على دور الإعلام في نقل الحقائق الإيجابية وتوضيح مستوى التطور الحادث على مستوى القطاع الاقتصادي وغيره من قطاعات الدولة المختلفة حتى يشعر المواطن بحجم الإنجازات المحققة على كافة الأصعدة.

وشدد على أن حزب الوفد دائمًا ما يقوم بدور هام وفعال لدعم كل ما يمثل خيرًا للشعب المصري في إطار دوره الوطني والتاريخي كبيت لكل المصريين، موضحًا أن الحزب يشهد خلال الفترة الحالية تحت قيادة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، نهضة حقيقة وتواجد فعال في الشارع المصري.