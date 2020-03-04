أخبار مصر | أستاذ وبائيات يكشف خطورة "الشيشة" في نقل عدوى كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ وبائيات يكشف خطورة "الشيشة" في نقل عدوى كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عادل عبد العظيم، أستاذ الوبائيات والأمراض المتوطنة بجامعة القاهرة، إن دخان الشيشة يضعف الجهاز التنفسي مما يتسبب في سهولة إصابة المدخن بالعديد من الأمراض عن طريق "المبسم" الذي يتم انتقاله من شخص لأخر خاصة في ظل انتشار فيروس الكورونا.

وأضاف "عبدالعظيم" في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أنه على مدخنين الشيشة الرجوع عنها لتفادي العدوى وسهولة الإصابة، موضحًا أن الجهاز التنفسي يتأثر سريعًا بالبكتريا وذلك لدخول دخان الشيشة على الرئة مباشرة.

وتابع أستاذ الوبائيات والأمراض المتوطنة، أنه يجب اتخاذ إجراءات سريعة بحظر تداول الشيشة في المقاهي والكافيهات، لخطورتها التي لا تتمثل في الشخص المدخن فقط بل على أسرته والمجتمع، إلى جانب منع التدخين داخل محطات التنقل نهائيا لتعرض الركاب للإصابة عن طريق رزاز المدخن.