أخبار مصر | وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة "قلب أمين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة "قلب أمين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وذلك لمناقشة تفاصيل إطلاق مبادرة "قلب أمين" والتى تتضمن التوعية من أوساط الرياضيين والنشء والشباب بإجراءات تنشيط القلب فى حال حدوث أزمات قلبية وصحية وخاصة خلال التدريبات والأنشطة والمنافسات الرياضية

وأكد الدكتور أشرف صبحى أنه سيتم إطلاق المبادرة وما تتضمنه من فعاليات خلال حفل افتتاح نادي "النادى"، والمقرر له غدا بمدينة السادس من اكتوبر وبمركز شباب الجزيرة.

وأشار وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تنفيذ خريطة زمنية ومكانية تتضمن جميع مراكز الشباب المنتشرة بجميع قرى ومدن محافظات الجمهورية لتطبيق المبادرة بها وكذلك الأندية الرياضية فى مختلف المحافظات.

وأشارت "حسونة" إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها من القدرات البشرية واللوجستية وما تمتلكه من انتشار فى جميع المحافظات ما يؤهلها لنشر تلك المبادرة بما يستفيد منه أكبر عدد ممكن من النشء والشباب وخاصة الرياضيين الممارسين للرياضة بشكل منتظم سواء على مستوى الممارسة أو الاحتراف.

وأوضحت الدكتورة أنيسة حسونة أن بروتوكول التعاون الذى سيتم من خلاله إطلاق المبادرة سيكون بين وزارة الشباب والرياضة ومستشفى الناس لأمراض القلب للاطفال الخيرية.