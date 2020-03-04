أخبار مصر | "أبو العطا": السيسي أحدث تطورًا ملموسًا في العلاقات المصرية الجنوب سودانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو العطا": السيسي أحدث تطورًا ملموسًا في العلاقات المصرية الجنوب سودانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية في أفضل حالاتها وخاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أحدث نقلة نوعية في العلاقات مع كافة الدول الإفريقية بفضل سياساته الحكيمة وإدارته الرشيدة للبلاد، مشيرًا إلى أن زيارة جيمس وانى إيجا، نائب رئيس جنوب السودان الأخيرة لمصر تأتي لتؤكد أن العلاقات بين البلدين مميزة ومتينة ويغلب عليها طابع المحبة والتعاون في شتى المجالات.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن مصر والسودان طيلة التاريخ وهما قلب واحد وأشقاء حقيقيين، لافتًا إلى أن مصر لها دور كبير وفعال في استقرار السودان وخدمة أمنها القومي؛ فضلا عن التعاون مع دولة جنوب السودان على أعلى مستوى.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية متنوعة ومتطورة في شتى المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية، لافتًا إلى أنها شهدت قفزة حقيقية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مصر تُدرك جيدًا أهمية موقع السودان بالنسبة لأمن مصر القومي، لذلك تعمل جاهدة على التواصل الدائم مع الأشقاء في جنوب السودان وعلى مستوى عالي، مؤكدًا أن أمن السودان الداخلي وتحقيق الاستقرار فيها أولوية تسعى مصر لتقديم الدعم والمساعدة لحكومة رئيس جنوب السودان سلفا كير للوصول للاستقرار الحقيقي.

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وأكد أن جنوب السودان يشهد حالة سياسية غير مسبوقة ومرحلة تاريخية شديدة الأهمية؛ الأمر الذي يتطلب التواصل الدائم مع هذه الدولة الشقيقة لكي تعبر تلك المرحلة بأمن وسلام، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لديها ثقة كبيرة في عبور الشعب السوداني لتلك المرحلة التي شهدت عددا من الاضطرابات خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن لمصر مواقف مشرفة إزاء بعض التحديات السياسية التي واجهت جنوب السودان؛ لا سيما قضية "أبيي"، الغنية بالبترول المتنازع عليها بين الشمال والجنوب والتي تم تحويل قضيتها إلى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاى لتحديد حدودها، والتي حينها رحبت مصر بالقرار الذي صدر عن المحكمة ودعت الأطراف إلى الالتزام به؛ فضلًا عن استمرار المساهمة المصرية بأكبر مكون في قوات حفظ السلام الدولية بجنوب السودان.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جيمس وانى إيجا، نائب رئيس جنوب السودان، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، ومؤكدًا الحرص على تطويرها، وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان.