شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تنمية التجارة الداخلية»: نحتاج إلى ٥٤ منطقة لوجيستيه و٤٤ سوق جملة بحلول ٢٠٢٥ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية في وزارة التموين، إن البعض يختزل وزارة التموين والتجارة الداخلية في البطاقة التموينية فقط رغم أنها تضم الكثير من القطاعات الإستراتيجية الهامة، منها القطاع الإنتاجي الممثل في الشركات القابضة وعددها ٣٤ شركة قابضة، والقطاع التخزيني المتمثل في الشركة القابضة للتخزين، فضلًا عن هيئة السلع التموينة وهيئة الدمغة والموازين.

وأشار إلى أن الغرض من الوزارة هو تأمين احتياجات المواطن من السلع الأساسية.

وأوضح «العشماوى»، خلال حضوره اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية في الإسكندرية، مساء الأربعاء، أن التجارة في مصر غير منظمة والتطوير في هذا القطاع يسير بشكل بطيء للأسف الشديد، وأن ٩٠٪ من التجارة في مصر عشوائية، لافتًا إلى أن الجهاز كان منوط به تطوير هذا القطاع ولكن مع أحداث عام ٢٠١١ لم يتم تنفيذ استراتيجية الجهاز.

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ولفت إلى أن الجهاز بصدد تنفيذ ١٨ مشروع في ١١ محافظة على مستوى الجمهورية بينها القاهرة والجيزة والشرقية والفيوم والوادي الجديد، مشيرا إلى أن البنية التحتية للتجارة الداخلية غير ملائمة لتطوير هذا القطاع، وأنه كان هناك إشكالية حول عمل بورصات متخصصة كبورصة الأسماك والدواجن، وحاليًا تم إنشاء البورصة السلعية بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، ولها شركاء بينها البنوك واتحاد الغرف.

وقال إن مصر تضم ٢٨ سوق جملة منظم وشبه منظم لكن للأسف لا يرتبط فيها حجم إنتاجية السوق بمساحته مقارنة بالدول الأخرى، فعلي سبيل المثال يوجد سوق في فرنسا مساحته ١١ فدان وحجم إنتاجه يصل إلى ١١ مليار يورو، رغم صغر مساحته ولدينا سوق العبور مساحته ٣٠٠ فدان ومع ذلك فإن حجم الإنتاج قليل.

وكشف الحاجة إلى أكثر من ٥٤ منطقة لوجستية و٤٤ سوق جملة بحلول عام ٢٠٢٥ لتطوير قطاع التجارة الداخلية، حيث تم الانتهاء من ٢٨ منطقة لوجستيه فقط بهدف تلبية الاستهلاك المحلي وتخفيف الضغط على الدولة خاصة وأنه يوجد في مصر ٧٢ مليون مستحق لدعم الخبز وحوالي ٦٤ مليون مستحق لدعم السلع و٤.٥ مسجل على قواعد البيانات.

بدوره أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن التجارة الداخلية هي القطاع الوحيد الذي لم يتم تطويره بسبب عدم التطور التكنولوجي بهذا القطاع على الرغم من أنه يمثل حوالي ١٢٪ من الناتج المحلي القومي و٢٠ ٪ حال اضافة النقل والخدمات اللوجستية إليه، وقال إن هذا القطاع يتميز بأن رأس المال المستخدم فيه يبلغ ١٠ ٪ من المستخدم في القطاعات الأخرى، على الرغم من أهمية هذا القطاع في انه يعد القطاع الوحيد الذي يمكن إستخدامه كعلاج مؤقت لمشكلة البطالة.