شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مصر لم تسجل سوى إصابتين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد الحالات التي ثَبُت إصابتها بفيروس كوورنا بمصر حتى الآن حالتين فقط لشخصين غير مصريين.
وأوضحت، بحسب تويتر، أنه تم التعامل مع الحالتين بمهنية، فضلا عن إجراء الكشف الطبي لجميع المخالطين لهم وتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وفق معايير المنظمة.
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