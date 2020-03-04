شكرا لقرائتكم خبر عن «التوانسة فقط في المدرجات».. منع جماهير الزمالك من حضور مباراة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، بيانًا تمنع فيه حضور الجماهير الزائرة في مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب ظهور أول حالة فيروس كورونا في البلاد الاثنين الماضي.

وقال عبداللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المباريات الدولية التي ستجرى في تونس، ستقام بحضور الجمهور التونسي فقط، بما في ذلك مباراة الترجي التونسي وضيفه الزمالك، بعد غد الجمعة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتابع المكي: «نأمل من أصدقائنا وأشقائنا في مصر أن يتفهموا هذا القرار، وأن يعودوا للمختصين هناك وسيؤكدون أن هذا الإجراء عادل ونزيه ويستند إلى مصلحة عامة بيننا وبينهم ولا وجود لاعتبارات أخرى».

مباراة الترجي والزمالك لن تكون الوحيدة بدون حضور جماهير الفريق الضيف، حيث إن مباراة النجم الساحلي التونسي وضيفه الوداد المغربي، في إطار نفس الدور لنفس البطولة سيقام أيضًا بدون حضور جماهير الجانب المغربي.