شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يكرّم المتميزين من ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المتميزين من ذوي الإعاقة الحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف المسابقات والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية التي شاركوا فيها على مستوى الجمهورية أو على المستوى المحلي.

وبلغ عدد المكرمين 85 شاب وفتاة بمختلف المراحل العمرية في مسابقات ألعاب القوى والوثب ورمى الجولة والرمح والفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية.

وكرّم المحافظ 7 أمهات من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى القيادات التي ساهمت في الإرتقاء بذوى الإعاقة.

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وحضر فعاليات الاحتفال النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب، ومرفت السمان، رئيس اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة، ومحمد توفيق رئيس مؤسسة التوفيق الخيرية، بجانب نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان.

وفى كلمته عبر اللواء أشرف عطية، عن سعادته لمشاركة أبناؤه من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة هذا الحفل الكريم، مؤكداً على أنهم يمثلون الفئة المتميزة بالمجتمع الأسوانى لما يثبوته يوماً بعد يوم من المواهب الفذة والأداء الفنى والثقافى الراقى في كافة المجالات والأنشطة ليكونوا بذلك جدرين بالإحترام والإعتزاز والرعاية بإعتبارهم نماذج مشرفة تسعى دائماً بعزيمة وإصرار الأبطال لقهر المستحيل، والتغلب على التحديات بإرادة صلبة وقوية، وأشار أشرف عطية بأن هؤلاء يمثلون بحق «ملوك الإرادة» لأنهم يعطوا لنا المثل والقدوة في تحويل الأحلام لحقائق ملموسة بأفكار ورؤى وإبتكارات وإبداعات نرفع لها القبعة إحتراماً وإجلالاً.

وأوضح أن المحافظة تحرص دائماً للتواصل معهم، والعمل معاً جنباً إلى جنب في الإتجاه الصحيح والتغلب على أي مصاعب بإعتبارهم جزء لا يتجزء من نسيج المجتمع، بجانب إهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بكم وهو ما أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى في عام 2018 بأنه عام ذوى القدرات الخاصة، وعلى نفس الدرب سنسعى جادين لإستثمار كل فكر وإبتكار وإبداع وإنتاج من أبنائنا ذوى القدرات الخاصة لنستكمل معاً الطريق نحو غدٍ أفضل .

وأضاف محافظ أسوان بأنه خلال الشهر الماضى تم الإعلان عن التقدم في مسابقة الأسرة المصرية للعام الثانى على التوالى لاختيار الشخص المثالى من ذوى الهمم لعام 2020 مما يؤكد على إهتمامنا جميعاً بهم، لأنهم يستحقون ذلك، لافتاً إلى أنه ليس كل من جلس على كرسى معاق، بل هناك معيق، وأيضاً معاق الأخلاق ومعاق الفكر حيث لا توجد إعاقة مع الإرادة، وإن المواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة إنسان طموح كسائر البشر لا يحب إلا الإنتصار، وليس الإنكسار، بل يحتاج إلى الدعم المعنوى، وإستيعاب أفكاره وتطلعاته فهو الموظف والعامل والفنى والتاجر والمزارع والطالب هو طه حسين وروزفلت وبتهوفن الفنان فهو صاحب العزيمة القوية الذي تخطى صعاب الحياة وحقق المعجزات لصالح شخصه ولصالح مجتمعة.

وقد تضمنت فعاليات الإحتفال تفقد المحافظ لمعرض منتجات ورش التمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة، أعقبه إلقاء السلام الوطنى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، بجانب تقديم عرض فيديو «يوم في حياتهم»، وإستعراض علشان لازم نكون مع بعض لطلاب مدرسة السلام أكاديمى، وأيضاً تقديم عروض فنية لفرقة الدمج والفنون الشعبية بقصر ثقافة أسوان.