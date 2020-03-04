شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات المؤسسات الصحفية.. حبر فوسفوري وإشراف قضائي وإعلان النتيجة 17 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعاً ظهر اليوم الأربعاء، راجعت فيه الاستعدادات النهائية للانتخابات والمشرفين على اللجان.

وطلبت «الهيئة» من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائي، وناقشت تقريراً حول أماكن إجراء الانتخابات والاطمئنان على تأمينها.

وقررت الهيئة استخدام الحبر الفسفوري في مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

كما قررت الهيئة الوطنية للصحافة الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية، يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة القضاة المشرفين على الانتخابات سيعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.

كما قررت الهيئة نقل فعاليات الانتخابات أولاً بأول على صفحتها الرسمية «فيس بوك»، وكلفت عدداً من المصورين بنقل الصورة والحدث منذ فتح باب التصويت حتى نهاية الفرز.

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تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضي على النحو التالي:

- مؤسسة الأهـرام: الخميس الموافق 5 مارس.

-مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: 8 مارس.

- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: 10 مارس

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): 12 مارس.

على أن تبدأ العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، ويتم إعلان أسماء الفائزين في انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.