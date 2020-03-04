شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات المؤتمر الدولي البيئي الرابع في جامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت جامعة بني سويف المؤتمر الدولي البيئي الرابع، الذي انعقد على مدار يومين برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، وإشراف الدكتور بدر نبيه، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

Advertisements

وأعلن الدكتور خالد عباس حلمى، أستاذ السموم البيئية، سكرتير المؤتمر، التوصيات التي تم الانتهاء اليها بعد العديد من المحاضرات والجلسات العلمية وورش العمل، التي أوصت بالتوجيه بإنشاء مركز علاج إقليمي للسموم بجامعة بني سويف، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسميات.

وأوصى المؤتمر بتوقيع بروتوكول تعاون مع المكتب الاستشاري بكيمونكس مصر، واضطلاع المكتب بتدريب فريق من طلاب الدراسات العليا بجامعة بنى سويف على رسم خريطة للاستثمارات في المجالات البيئية، وزيادة الوعى لدى الباحثين بأهمية التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة الإنسان والحيوان وإيجاد بعض الحلول لتقليل تلك الظاهرة.

كما أوصى بنشر ثقافة التخلص من النفايات الضارة وتقليل التعرض لها لما لها من آثار سلبية على صحة المجتمع بالمحافظة والجامعة من خلال مركز متخصص بالجامعة، كما انتهت التوصيات إلى ضرورة ربط البحوث البيئية بالمشاكل التي تعانى منها المجتمعات الصناعية بمحافظة بنى سويف، بنى سويف محافظة صديقة للبيئة، وإطلاق مسابقة أجمل كلية في إطار مبادرة جامعة خضراء ووفق المعايير المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.