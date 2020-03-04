البابا تواضروس ورئيس جامعة الزقازيق يوقعان بروتوكول تعاون (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريريك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الإطار العام لبروتوكول التعاون بين معهد الدراسات القبطية بالقاهرة وكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق بحضورالأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والنائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب.

وأكد رئيس الجامعة أن التعاون بين معهد الدراسات القبطية وجامعة الزقازيق يأتي في مجالي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وإقامة المؤتمرات العلمية والمعارض الفنية والمشاركة في مناقشة الرسائل العلمية والبحوث المشتركة وتبادل المطبوعات وخدمة المكتبات وغيرها من المجالات التي تساهم في تبادل الخبرات العلمية بين المؤسستين.

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البابا تواضروس ورئيس جامعة الزقازيق يوقعان بروتوكول تعاون

كما شهد الدكتور عثمان شعلان، وقداسة البابا تواضروس الثانى مراسم توقيع بنود الاتفاق بين الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية والدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق.

وأهدى رئيس الجامعة درع الجامعة لقداسة البابا، وأهداه قداسة البابا أيقونة قبطية لزيارة العائلة المقدسة لمصر.

البابا تواضروس ورئيس جامعة الزقازيق يوقعان بروتوكول تعاون

وعقب التوقيع، زار رئيس الجامعة أقسام معهد الدراسات القبطية ومعرض المنتجات الفنية لقسم الفن القبطي واستوديو الصوتيات بقسم الألحان والموسيقى القبطية يرافقه الأنبا تيموثاوس، والنائبة فايقة فهيم، الدكتور إسحق عجبان،والدكتور هاني حلمي،الأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ورئيس قسم الألحان والموسيقي القبطية بالمعهد، والدكتور عادل فخرى وكيل المعهد، والدكتور إيهاب عاطف رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وعدد من أعضاء هيئتى التدريس بالجامعة والمعهد.