شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشهد ورشة عمل فنية لـ«المواهب التشكيلية» بمدرسة التربية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، ورشة عمل فنية لجميع المواهب التشكيلية بمدرسة التربية الفكرية والإعدادي المهني، والذي يضم «رسم، موسيقي، غناء، عزف»، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة رحاب رشاد سالم، مدير إدارة الموهوبين، وطارق مرسي، مدير إدارة التربية الخاصة، وسامية جلال، مسؤول الموهوبين والتعلم الذكي، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه، ورشة العمل الفنية التشكيلية، وورشة عزف جماعي ومنفرد وغناء، بمشاركة 12 إدارة تعليمية ومنهم إدارتي برج البرلس، ومطوبس من رسم وتعبير وفنون وصلصال، وعنوان الورشة «زمن الفن الجميل» الهدف منها عمل بورتريهات للشخصيات الفنية والسياسية والأدبية، والهدف من الورشة المشاركة والمنافسة الإيجابية بين الطلاب وتشجيعهم على تنمية مواهبهم وابداعاتهم وتبادل الخبرات بين البيئات المختلفة للمحافظة.

وعلي هامش الزيارة تفقد محافظ كفرالشيخ ونائبه، حجرة التربية الفكرية، ومكتبة المدرسة، وحجرة الموسيقي، والمطبخ، وتعرف على الفعاليات والأنشطة التعليمية المختلفة بالمدرسة.