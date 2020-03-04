شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يطلق مبادرة لصحة وسلامة التلاميذ في مدارس الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، فعاليات مبادرة «نعم للحد من المخاطر وصحة وسلامة التلاميذ بمدارس البحر الأحمر»، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومجلس الامناء، وتستمر حتى ١٩ مارس.

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وقال أيمن البربري، مسؤول المبادرة بالهلال الأحمر بالغردقة، إن فعاليات المبادرة انطلقت بمدرسة الوفاء الابتدائية، وتستهدف 5 مدارس بالغردقة بهدف تفعيل الإسعافات الأولية ونشر السلوكيات السليمة وتناول التغيرات المناخية ومواجهة العنف بالمدارس والسلامة المرورية.

وأضاف «البربري» أن المبادرة تتناول شرح تفصيلي للحد من المخاطر واستكمال برنامج صحة وسلامة لتوعية الطلاب بيئيًا وصحيًا، مع استمرار فعاليات المبادرة بباقي مدن المحافظة تباعاً.

وذكر أنه تم تدريب نحو 200 تلميذ وتلميذة، وإجراء تدريبات عملية على الإسعافات الأولية سواء في حالات الكسور والإغماءات والنزيف وكيفية التصرف الطبي الصحيح في أي حالات طارئة، وأن الهدف من هذه التدريبات رفع الوعى الطبي لدى تلاميذ وطلاب المدارس وتعريفهم بالإسعافات الأولية والتغييرات المناخية ودليل السلامة على الطريق في أي مواقف أو حوادث قد يتعرضون لها أو تتعرض لها أسرهم.