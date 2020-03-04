شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، الأربعاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، على هامش اجتماع الدورة العادية الـ153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

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وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير أكد خلال اللقاء حرص مصر على مساندة جهود تسوية الأزمة السورية، وأهمية الاستمرار في دعم تقدم العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254، بما يستهدف استعادة الأمن والاستقرار في البلاد ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية استعرض مُحددات الموقف المصري إزاء تطورات الوضع السوري، مشيرًا لأهمية استمرار جهود المبعوث الأممي، كما تطرق الوزير شكري إلى ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سوريا، والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدهم، بما في ذلك انتقال بعض الفصائل السورية إلى ليبيا، وأهمية قيام الأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بدورها في هذا الصدد.

وأشار المتحدث إلى أن المبعوث الأممي استعرض من جانبه نتائج جهوده واتصالاته الأخيرة بهدف دفع مسار التسوية السلمية للأزمة السورية، ورؤيته تجاه الخطوات المُستقبلية ذات الصلة، مُعربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لدفع جهوده، ومُثَمّنًا الدور المصري المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة بهدف تقريب وجهات النظر إزاء الأزمة السورية.