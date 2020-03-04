شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتابع أعمال مبادرة الكشف عن «الأنيميا» في مدارس بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض السمنة وسوء التغذية «الأنيميا» لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية.

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وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الفردوس للتعليم الأساسي ببلبيس لمتابعة أعمال الفحص للطلبة، والتأكد من انتظام سير العمل، وإجراء الفحوصات بشكل جيد وفقاً لسياسات ومعايير مكافحة العدوى، مؤكدًا التسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية.

وتفقد «مسعود» الفصول الدراسية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، والنظافة العامة والإضاءة الجيدة، حفاظاً على الصحة العامة لطلبة المدارس، ووجه بفتح النوافذ أثناء العملية التعليمية لضمان وصول التهوية الجيدة للطلبة.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية بالشرقية تستهدف الكشف المبكر عن أمراض السمنة وسوء التغذية «الأنيميا»، لعدد مليون و٣٧ ألف طالب بمدارس المحافظة، منهم ٧٤٥ ألف طالب بمدارس الريف، و٢٩٢ ألف طالب بمدارس الحضر، من خلال ١٨٦ فرقة طبية، تعمل وفق خطة عمل محددة، وتم التدريب عليها، من خلال عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة.