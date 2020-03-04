شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشكل لجنة للتحقيق في إصابة 27 طالبة بالاختناق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تشكيل لجنة فنية للوقوف على الأسباب الفعلية وراء واقعة حدوث حالات اختناق لعدد 27 من طالبات 3 مدارس بمنطقة المحمودية، والعرض الفوري على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاحترازية.

يأتي ذلك بعد إبلاغ المحافظ بالواقعة، فكلف كل من الدكتورة غادة يحيى، والدكتور أحمد شعبان، نائبي المحافظ، بالتوجه لمكان الواقعة والاطمئنان على الحالات المصابة بالاختناقات.

Advertisements

واطمأنت نائب المحافظ من الأطباء المشرفين على علاجهن، الذين أكدوا أن حالتهن مستقرة ومطمئنة، إذ تماثلت 23 حالة منهن للشفاء الكامل وتم خروجهن من المستشفى، فيما يجري تقديم العلاج لـ4 حالات.

وتفقدت نائب المحافظ المدارس للتأكد من إخلائها بشكل كامل وتنفيذ إجراءات التعقيم والوقاية من قبل الأجهزة الطبية المختلفة، فيما توجه الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، إلى مصنع كيما، بمرافقة مسؤولي البيئة لمتابعة آلية القياسات البيئية للمصنع، دون رصد أي ارتفاع في نسب التلوث الهوائى أو أنبعاثات ضارة بالمنطقة المحيطة بالمصنع.

وأعطى المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بتركيب وحدة لرصد أي إنبعاثات غازية في الهواء بمحيط هذه المدارس، مطالباً مسؤولى التربية والتعليم بدراسة تحويل طالبات مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بنات إلى مدرسة أخرى في الفترة المسائية لتلافي تعرضهن لأي أضرار مستقبلية وذلك كإجراء احترازي.