شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 أطنان مخللات بلا بيانات وإعدام طن هوالك في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، حملة على المصانع والمنشآت الغذائية بمركز بلبيس، في إطار المتابعة المكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٩ أطنان مخللات بواقع ٦٠ برميل، زنة البرميل ١٥٠ كيلو جرام، وذلك لعدم وجود أي بيانات عليها، وإعدام طن و٢٠٠ كيلو جرام عبارة عن ٦ براميل هوالك إنتاج مخللات، وعدد ٦٠٠ علبة مخلل «زيتون، فلفل، وليمون» لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير المحاضر للمخالفات المضبوطة.