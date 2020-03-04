شكرا لقرائتكم خبر عن كراكتان لدعم الأسطول البحري.. «ربيع» يستعرض مشروعات القناة أمام «مستقبل وطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء، وفدًا من حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب عماد حمودة، الأمين العام المساعد للحزب، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

في مستهل كلمته، رحب «ربيع» بالحضور في هيئة قناة السويس، وأكد أهمية تضافر الجهود على المستوى الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

وأشار «ربيع» إلى أن القناة تعكف حالياً على مواصلة مشروعات التطوير التي استهلتها بحفر القناة الجديدة، إذ تستمر أعمال الصيانة الدورية للمجرى الملاحي من خلال كراكات الهيئة، إضافة إلى أعمال التطوير التي تشهدها محطات مراقبة الملاحة، والمساعدات الملاحية.

وفيما يتعلق بجهود تطوير أسطول الوحدات البحرية، أوضح رئيس الهيئة أنه تم التعاقد مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين جديدتين لدعم أسطول كراكات الهيئة، ومن المقرر استلام الكراكة الأولى في أكتوبر المقبل، على أن يتم تسليم الكراكة الثانية في فبراير2021، مشيراً إلى امتداد جهود التطوير للوحدات البحرية الأخرى مثل اللنشات والقاطرات حيث تم الانتهاء من تدشين 10 لانشات بحرية جديدة، وثلاث قاطرات بحرية من أربع قاطرات تتولى الهيئة بنائها بترسانة بورسعيد البحرية.

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وشدد على أن الهيئة تمضي قدمًا نحو تنفيذ مخطط تطوير الشركات التابعة وتحويلها إلى الربحية، حيث يتم العمل على تنفيذ خطط إعادة الهيكلة بهدف تحسين كفاءتها المالية والتشغيلية والإدارية وفتح مجالات عمل جديدة ذات عائد مرتفع.

وأضاف «ربيع» أن القناة الجديدة التي تعد باكورة المشروعات القومية نجحت في أن تكون قاطرة المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر الآن وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة القناة، والمدن العمرانية الجديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الأنفاق العملاقة بالإسماعيلية وبورسعيد، لافتاً إلى المضي قدماً نحو استكمال سلسلة الأنفاق العملاقة بحفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ليصل بذلك عدد الأنفاق العابرة أسفل القناة إلى 6 أنفاق عملاقة.

من جهته، أثني النائب عماد حمودة، الأمين العام المساعد للحزب، على الجهود المبذولة لتطوير هيئة قناة السويس من خلال تبني وتنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية والتي تستهدف بالأساس الارتقاء بالاقتصاد المصري في المقام الأول وتعزيز دور القناة الحيوي في التجارة العالمية، وهو ما يصب في صالح زيادة تدفقات النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة.

وشاهد الوفد خلال الزيارة عرضا تقديمياً عن تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً والحفاظ على مكانتها الرائدة.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى النائب عماد حمودة، الأمين العام المساعد للحزب، فيما تقدم النائب عماد حموده بدرع الحزب للسيد الفريق رئيس الهيئة.

وتوجه الوفد لمشاهدة نموذج لمحاكاة عبور السفن بقاعة مركز المحاكاة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.