شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبدأ التحقيق.. ضبط 5 آلاف كمامة و8 آلاف قفاز مجهولة المصدر بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، برئاسة اللواء خالد غانم، وإدارة مباحث تموين الإسكندرية برئاسة العميد إيهاب يوسف، اليوم، الأربعاء، حملات مكبرة.

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وشملت «الحملة» قطاع محال بيع المستلزمات الطبية والتفتيش عليها، حرصًا على صحة المواطنين وحماية من الغش التجاري والتدليس وحماية للاقتصاد الوطني من دخول سلع مستوردة بطرق غير شرعية بدون مستندات دالة على مشروعية الحيازة.

وقال وكيل الوزارة إن الحملات أسفرت عن ضبط وتحريز مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات طبية وكمياتها كالآتي 8100 قفاز طبى و450 شريط تحليل سكر و5450 مشرطا طبيا جراحيا و5000 ماسك طبي (كمامة) و4800 شكاك سنون جهاز قياس السكر، 50 زوج أحذية طبية و15 جهاز أوكسجين الدم و2 جهاز قياس حرارة و12 جهاز قياس ضغط و9 جهاز قياس سكر و2 جهاز محبس (منظم) أسطوانة أوكسجين و40 جوانتيا طبيا و13 علبة قسطرة طبية و40 شرابا طبيا و10 فرش قدم سليكون و10 رباط ضاغط و124 رباط رست وقدم متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

ضبط مستلزمات طببة دون مستندات شرعية دالة علي حيازتها فى الإسكندرية

ضبط مستلزمات طببة دون مستندات شرعية دالة علي حيازتها فى الإسكندرية

ضبط مستلزمات طببة دون مستندات شرعية دالة علي حيازتها فى الإسكندرية

ضبط مستلزمات طببة دون مستندات شرعية دالة علي حيازتها فى الإسكندرية

ضبط مستلزمات طببة دون مستندات شرعية دالة علي حيازتها فى الإسكندرية

ضبط مستلزمات طببة دون مستندات شرعية دالة علي حيازتها فى الإسكندرية

ضبط مستلزمات طببة دون مستندات شرعية دالة علي حيازتها فى الإسكندرية

ضبط مستلزمات طببة دون مستندات شرعية دالة علي حيازتها فى الإسكندرية

ضبط مستلزمات طببة دون مستندات شرعية دالة علي حيازتها فى الإسكندرية