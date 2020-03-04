شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: مصر تدعم جهود الأونروا ودورها لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، كريستيان ساوندرز، المُفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأكد على دعم مصر لجهود الوكالة وأهمية الدور الذى تضطلع به فى دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

ونشر السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية صور من اللقاء، وعلق عليها :"وزير الخارجية يؤكد فى لقاء مع "كريستيان ساوندرز" المُفوض العام بالإنابة لـوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على دعم مصر لجهود الوكالة وأهمية الدور الذى تضطلع به فى دعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين".

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سامح شكرى



وزير الخارجية

وفى سياق آخر التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "جير بيدرسون"، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وقال المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء حرص مصر على مساندة جهود تسوية الأزمة السورية، وأهمية الاستمرار فى دعم تقدم العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254، وبما يستهدف استعادة الأمن والاستقرار فى البلاد ويحقق تطلعات الشعب السورى الشقيق.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض مُحددات الموقف المصرى إزاء تطورات الوضع السورى، مشيرًا لأهمية استمرار جهود المبعوث الأممى، كما تطرق الوزير شكرى إلى ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة فى سوريا، والتصدى لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدهم، بما فى ذلك انتقال بعض الفصائل السورية إلى ليبيا، وأهمية قيام الأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية بدورها فى هذا الصدد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن المبعوث الأممى استعرض من جانبه نتائج جهوده واتصالاته الأخيرة بهدف دفع مسار التسوية السلمية للأزمة السورية، ورؤيته تجاه الخطوات المُستقبلية ذات الصلة، مُعربًا عن تقديره للدعم الذى تقدمه مصر لدفع جهوده، ومُثَمّنًا الدور المصرى المتوازن فى التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة بهدف تقريب وجهات النظر إزاء الأزمة السورية.