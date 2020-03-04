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نائب وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب للاطمئنان على سير العمل وحركة التشغيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، طبقاً لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمطار برج العرب الدولي ثاني أكبر المطارات المصرية بعد مطار القاهرة من حيث حركة الركاب، وذلك للإطمئنان على سير العمل وحركة التشغيل بالمطار والوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي يتبعها المطار ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، رافقه خلال الزيارة الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران، وكان في استقبالهم الطيار محمد أحمد راشد، مدير مطار برج العرب الدولى.

 

 

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة السيور والحقائب وبرج المراقبة، بالإضافة إلى مواقف انتظار الطائرات، واطمأن على الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار .

 

 

كما زار مناع مكتب الحجر الصحي بالمطار واطلع على آلية الفحص الطبى التى يجربها الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان علي الرحلات الجوية القادمة من الدول التي إنتشر بها الفيروس إلى مطار برج العرب الذي يعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية واطمأن على التدابير الصحية وطرق التدقيق الإحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس المستجد لمنع تسلله إلى البلاد عن طريق تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية بالمطار وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية .

 

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وفى نهاية الجولة قام الطيار منتصر مناع بزيارة ميدانية لموقع مشروع إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمصر المقرر إنشاؤه فى مطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا، بمساحة 34 ألف و100 متر مسطح، لتصل الطاقة الإستيعابية الإجمالية للمطار إلى خمسة ملايين راكب سنوياً، وهو حجم الحركة المتوقعة فى 2030.

 

واطلع مناع على الأنظمة الفنية والتكنولوجية الذي سيتم تركيبها في هذا المبني والتى ستكون علي أحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات علي مستوي العالم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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