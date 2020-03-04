نائب وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب للاطمئنان على سير العمل وحركة التشغيل

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة السيور والحقائب وبرج المراقبة، بالإضافة إلى مواقف انتظار الطائرات، واطمأن على الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار .

كما زار مناع مكتب الحجر الصحي بالمطار واطلع على آلية الفحص الطبى التى يجربها الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان علي الرحلات الجوية القادمة من الدول التي إنتشر بها الفيروس إلى مطار برج العرب الذي يعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية واطمأن على التدابير الصحية وطرق التدقيق الإحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس المستجد لمنع تسلله إلى البلاد عن طريق تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية بالمطار وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية .

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وفى نهاية الجولة قام الطيار منتصر مناع بزيارة ميدانية لموقع مشروع إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمصر المقرر إنشاؤه فى مطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا، بمساحة 34 ألف و100 متر مسطح، لتصل الطاقة الإستيعابية الإجمالية للمطار إلى خمسة ملايين راكب سنوياً، وهو حجم الحركة المتوقعة فى 2030.

واطلع مناع على الأنظمة الفنية والتكنولوجية الذي سيتم تركيبها في هذا المبني والتى ستكون علي أحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات علي مستوي العالم.