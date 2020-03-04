شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: بناء مجتمعات أكثر أمانا يعتمد على تبادل الجهود المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة غادة والى، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أن بناء مجتمعات أكثر أمانا، فى جميع البلدان، يعتمد على تبادل أفضل الممارسات، وتبادل الجهود المجتمعية لمواجهة تحديات المخدرات.

وقال والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يعتمد بناء مجتمعات أكثر أمانًا فى جميع البلدان على تبادل أفضل الممارسات، شكرا لباكستان، على ترأسها هذه الجلسة فى منتدى الشباب الأول لتبادل الخبرات، وتبادل الجهود المجتمعية مع المجتمع الدولى لتطبيق نهج UNGASS 2016 المتوازن والشامل لمواجهة تحديات المخدرات".

الدكتورة غادة والى



غادة والى

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وكانت الدكتورة غادة والى، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، قد هنأت السفيرة دومينيكا كرويس، الممثل الدائم الجديد لدولة بولندا، حيث انتخابها نائب أول بمنتدى الشباب CND2020 لتبادل الخبرات.

وكتبت غادة والى، عبر حسابها على تويتر:"مرحبًا بالممثل الدائم الجديد لبولندا لدى الأمم المتحدة "فيينا"، السفيرة دومينيكا كرويس، تهانينا على انتخابك كنائب أول لرئيس CND2020 اليوم".

يشار إلى أن الدكتورة غادة والى، المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أكدت أن هناك 40 من صانعى التغيير من 32 دولة فى فيينا بمنتدى الشباب CND2020 لتبادل الخبرات وسماعهم.

وأضافت غادة والى، من خلال سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يدعم القادة الشباب الذين يعملون من أجل عالمنا، فيمكن لجميع الأشخاص الذين يبلغ عددهم 35 مليونا والذين يعانون من اضطرابات تعاطى المخدرات الوصول إلى العلاج.

وتابعت، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يساعد فى معالجة مشكلة المخدرات العالمية وتمكين الناس، وتزويد 86 دولة بـ 220 أداة من أدوات الأمم المتحدة لمعالجة أزمة المواد الأفيونية، وسيتم إطلاق تقرير المخدرات العالمى لعام 2020 فى يونيو.

وقالت غادة والى، فخورة بافتتاح اللجنة الـ 63 لمكافحة المخدرات فى فيينا مع أكثر من 1100 مشارك من 131 دولة و97 منظمة غير حكومية و17 منظمة دولية، حيث يجتمع العالم لعرض الحلول ويقرر سياسات مواجهة تحديات المخدرات التى تواجه جميع مجتمعاتنا.