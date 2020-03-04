شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الملتقى السنوى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة 6 أبريل القادم بمشاركة عربية و دولية واسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل توجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تضمن مستقبل أفضل وترتقي بحياة المواطن المصرى على كافة المستويات، و تجعله ينعم بحياة كريمة، و تعمل على تحقيق نمو احتوائي مستدام وتنمية متوازنة بكافة محافاظات مصر فى اطار استراتيجية مصر 2030 ،تعقد شركة سى اس ار ايجيبت الملتقى السنوى العاشر للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة فى مصر فى يوم 6 ابريل 2020 تحت عنوان "نتشارك لبناء مستقبل مترابط، متطور، ذكي ومستدام" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التجارة والصناعة، وبحضور أكثر من 1000 خبير ومهتم بالعمل التنموي و بمشاركة ممثلى مجتمع الأعمال والمجتمع المدنى ومتخذي القرار، من أجل تبادل الخبرات و عقد شراكات فعالة تحقق نمو مستدام وفقا لرؤية مصر 2030.

وصرح حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة سي اس ار ايجيبت و رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة ان "الملتقى يطرح عدد من الموضوعات للنقاش حيث يستضيف عدد من الخبراء لمناقشة كل ما يتعلق بإحداث أثر تنموي فعال مثل الاستاذ ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و الأستاذة راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، و الأستاذة سواتي رانديف فيرما، المدير الإقليمي للمسئولية المجتمعية للشركات، PwC الشرق الأوسط و الاستاذة فيكي سينس، المسئول عن معيار التغير المناخي و الطاقة، World Benchmarking Alliance."

كما يناقش الملتقى محركات النمو الاقتصادي المستدام ويستضيف بالجلسة المهندس ابراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الشيخ يوسف خلاوي، الأمين العام للغرفة الاسلامية للتجارة و الصناعة و الزراعة، والدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس دول الكوميسا و رئيس الاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال، و دكتور مهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، و الأستاذ كامل أبو علي، رئيس مجموعة الباتروس للسياحة و رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر، و يدير الجلسة الدكتور محسن عادل، رئيس قطاع الاستثمار بمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية.

ويلقى الملتقى الضوء على دور مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي وغير المصرفي في دعم برامج الحماية الاجتماعية للدولة في جلسة بمشاركة كل من الأستاذ محمد الأتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، والاستاذ علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة بي تك.

وأضاف مصطفى، "انه تأكيدا على دور الشباب في تحقيق المواطنة العالمية، تقام جلسة شبابية تضم كل من الأستاذة سيمارنا سينغ، مستشار التنمية المستدامة و تمكين الشباب و المرأة و سفيرة الشباب في الأمم المتحدة، و الاستاذ حسن علي غزالي، المؤسس و المنسق العام لمكتب الشباب الافريقي بوزارة الشباب، و نائب رئيس اتحاد الشباب الافريقي لشمال افريقيا، الأستاذ أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، و الاستاذ سامح عماد، الشريك المنظم للشؤؤون الخارجية و العلاقات الدولية، الشباب العربي للتنمية المستدامة، جامعة الدول العربية، و الأستاذ فتحي عماد رئيس مبادرة شباب مصر 2030."

و للمرة الأولى تقام عدد من ورش العمل المتخصصة على هامش الملتقى يديرها عدد من الخبراء المصريين و الاجانب مثل الدكتور عبد الحميد بشارة، المؤسس والرئيس التنفيذي ، مصادر للاستشارات البيئية والاجتماعية والاستاذة آن ماثيو، الرئيس الاقليمي للاستدامة، الشرق الاوسط و شمال افريقيا لشركة CEO Engineering Consultancies و اللذان سيديرا ورشة عمل حول الريادة في تصاميم البيئة والطاقة، الدكتور إيهاب شلبي، رئيس شركة دي كاربون مصر و الذي يقدم ورشة عمل حول كيفية إعداد تقارير الاستدامة، الأستاذة معالي قاسم، الرئيس التنفيذي والمؤسس، شركة Schema في ورشة عمل حول الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

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كما تضم ورش العمل الدكتور رامي خضير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AIM Consulting في ورشة عمل حول التسويق الأخضر، والاستاذة مونيكا بابادوبولو، الشريك المؤسس ومديرة الشراكات، شركة LIT في ورشة عمل حول المؤسسات الاجتماعية، و الدكتورة لمياء الأيوبي، خبير ريادة الأعمال الاجتماعية و محاضر ريادة اعمال بجامعة نيو جيزة في ورشة عمل حول كيفية خلق قيمة مشتركة، و الدكتور السيد حميد، أستاذ هندسة الكمبيوتر، جامعة العلوم والتكنولوجيا، مدينة زويل في ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي و تطبيقاته.

وتطبيقا لهدف الشراكات الفعالة التي تتبناه شركة سي اس ار ايجيبت، تأتي الشراكة العالمية متمثلة في التعاون مع منظمة World Benchmarking Alliance و هي منظمة تعمل على تطوير معايير تقارن بين أداء الشركات وفقاً لأهداف التنمية المستدامة و اطلاق قائمة تضم أفضل 2000 شركة تأثيرا حول العالم، و ذلك للاعلان عن الخمس شركات المصرية التي تم اختيارها ضمن القائمة.

ويأتي انعقاد الملتقى هذا العام بمشاركة عربية واسعة مع الاتحاد العربي للتطوع و الذي يهدف الى الإنفتاح على العمل التطوعي العربي واحتواء الجهود العربية في هذا المجال، والوصول الى الريادة في العمل التطوعي والتنموي من خلال استثمار الطاقات الشبابية وتشجيع الكوادر الإبداعية التطوعية وبناء القدرات والتوعية المجتمعية، ومن خلال نهج التطوع من أجل التنمية والعمل الإنساني.

وتضم الشراكة العربية ايضا التعاون مع الغرفة الاسلامية للتجارة و الصناعة و الزراعة بصفتها ممثلة للقطاع الخاص في البلدان الـ 57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف المساهمة في نشر مفهوم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الوثيق في المجالات المختلفة على مستوى الوطن العربي.

ويشهد الملتقى هذا العام التعاون مع كل من MBC الأمل و مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية لاطلاق النسخة الأولى من جائزة أثر لأفضل ممارسات المسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة، حيت تتعاون شركة سي اس ار ايجيبت مع MBC الأمل لتقديم جائزة أثر لأفضل محتوى هادف، و تتعاون ايضا مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية لتقديم جائزة أثر للشركات و المؤسسات بالقطاع الصناعي.

وبمناسبة تزامن موعد الملتقى هذا العام مع الاحتفال بالسنة الخامسة لانطلاق شركة سي اس ار ايجيبت و الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية و التنمية المستدامة، و الذي يعد التجمع الأكبر لكافة العاملين والمهتمين بالعمل التنموى فى مصر، والمنصة الأساسية لتبادل الرؤى والخبرات و إنجاز شراكات فعالة بين كافة الاطراف، تطلق الشركة للمرة الأولى "جائزة أثر" لأفضل الأعمال و الممارسات التنموية في مصر على هامش الملتقى، لتكريم أفضل أعمال و برامج المسئولية المجتمعية و الاستدامة من خلال ستة مجالات و هي جائزة أثر للشركات و المؤسسات الأكثر تأثيرا، جائزة أثر للشركات و المؤسسات للقطاع الصناعي (بدعم من مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة - اتحاد الصناعات المصرية)، جائزة أثر للمحتوى الهادف (بدعم من MBC الأمل)، جائزة أثر للجمعيات الأكثر تأثيرا، و جائزة أثر لريادة الأعمال، وجائزة أثر للمبادرات الفردية الأكثر تأثيرا.

الجدير بالذكر أن شركة سي إس آر ايجيبت تتبنى الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي جعلها خلال الخمس سنوات السابقة تقوم بعقد أكثر من 20 حدث و فعالية بحضور أكثر من 7000 خبير ومهتم و أكثر من 350 شركة و مؤسسة، بهدف نشر الوعى بأهمية قيام الشركات و المؤسسات بمسئوليتها المجتمعية لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس على حياة المواطن المصري وتعمل على دمج الأطراف المعنية و توحيد الجهود من أجل تحقيق خطط الدولة المصرية لإحداث تنمية متوازنة على مستوى أقاليم مصر.