شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الملهمة".. السفير البريطانى يستضيف حفل استقبال حول تصميم الأزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف السفير البريطاني بالقاهرة السير جيفرى آدامز حفل استقبال مساء اليوم في مقر إقامته في إطار مبادرة مصر الملهمة التى تهدف لدعم الشباب المصرى فى مختلف المجالات، وتركز على مجال تصميم الأزياء حيث نظمت السفارة ورشة عمل لمجموعة من العاملين المصريين في هذا القطاع مع نظرائهم البريطانيين للتعرف على بعضهم البعض وتوفير الفرصة للشباب المصرى في هذا المجال للتواصل وتعزيز مهاراتهم.

ونظمت السفارة البريطانية في القاهرة العام الماضى حفلا مماثلا استضافه السفير آدامز بحضور الإعلامية إسعاد يونس والفنانة أروى جودى.

وكانت السفارة البريطانية بالقاهرة أطلقت حملتها السنوية لدعم المساواة بين الجنسـين، تشمل الحملة - المنعقدة خلال شهر مارس - سلسلة من الأنشطة ومناقشات المائدة المستديرة والدراسات المنشورة.

وقال بيان من السفارة البريطانية إن الأنشطة ستركز على مواضيع مختلفة، بما فى ذلك المساواة في مكان العمل والتمكين الاجتماعي للمرأة وإنهاء العنف ضد المرأة.

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وتدشينًا للفعالية الأولى لهذا الشهر، استضاف السفير البريطاني في مصر، محادثات مائدة مستديرة مع ممثلين من صندوق مشاريع المرأة العربية (AWEF)، وهو مشروع ممول من المملكة المتحدة يهدف إلى معالجة الحواجز التي تحول دون إدماج المرأة اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهدت المائدة المستديرة مشاركة قوية من ممثلي الشركات الخاصة المتعاونون مع صندوق مشاريع المرأة العربية.

وتهدف برامج صندوق مشاريع المرأة العربية إلى إنشاء شبكة من الشراكات بعرض تسهيل وصول المرأة إلى التمويل وتيسير قدرتها على الوصول إلى العملاء، ودعم نمو أعمالهن، و تعمل أيضًا على تحسين عملية صنع القرار الشخصي للمرأة في مكان العمل وعلى مستوى الأسرة.

قال السير جيفري آدامز: "نحن فخورون بدعم وتعزيز المساواة بين الجنسـين هذا الشهر. لقد بدأنا هذا الشهر بداية قوية حيث نجمع بين شركات القطاع الخاص وبرنامج صندوق مشاريع المرأة العربية الممول من المملكة المتحدة لمناقشة مستقبل الجهود الرامية لتعزيز الإدماج المالي للمرأة والمساواة."

من جهتها، قالت يمنى مصطفى، مديرة صندوق مشاريع المرأة العربية في مصر: "من حسن الحظ أن يعمل صندوق مشاريع المرأة العربية مع بعض شركات القطاع الخاص الرائدة التي تعمل على تعزيز دور المرأة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر، وقد مكنت هذه الشراكة هذه الشركات من زيادة الربحية وكذا الالتزام الاجتماعي؛ مما يؤدي إلى فوائد أكبر للمرأة مالياً وتحسين عملية صنع القرار لديها على مستوى الأسرة ".