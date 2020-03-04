شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عرض تجرية مصر فى مواجهة تعاطى المخدرات بالأمم المتحدة فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى فعاليات الدورة 63 من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة، التى تعقد حاليا فى فيينا وتستمر حتى 6 مارس الجارى، وقامت غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا بافتتاح فاعليات الدورة بمشاركة وفود 133 دولة بـ 1560 مشارك على مدار 5 أيام يتم تنفيذ 115 فاعلية وحدث جانبى وبمشاركة أيضا 97 مؤسسة أهلية و17 منظمة دولية وأممية.

وشارك عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى الوفد الرسمى لجمهورية مصر العربية فى اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة والإطلاع علي التجارب الدولية في خفض الطلب علي المخدرات ،كما يشارك الصندوق علي هامش إجتماعات اللجنة بمعرض يتناول الممارسات الفضلي للتجربة المصرية في مواجهة مشكلة تعاطى المخدرات، "من الوقاية إلي التعافي" وعرض تجربة الصندوق على مستوي تنفيذ البرامج الوقائية وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين، وقامت غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات بتفقد جناح الصندوق وأشادت بالمشاركة المصرية فى المعرض ،كما تفقد السفير عمر عامر، سفير مصر بفيينا جناح الصندوق وأشاد بطبيعة المشاركة المصرية فى الدورة 63 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات.

كما تشارك إحدى المتطوعات لدى صندوق مكافحة الإدمان" ملك سيد "فى منتدى الشباب المنعقد علي هامش اجتماعات الدورة ال 63 ،حيث تقوم بعرض تجربتها التطوعية في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات ورفع الوعي بتداعيات مشكلة تعاطي المخدرات وتأتي مشاركتها علي مدار 3 أيام وقد حظيت مشاركتها بتقدير واسع من لجنة المنتدي ،حيث يضم المنتدي ورش عمل متنوعة تتناول أفضل الممارسات الدولية علي صعيد الوقاية و المعايير الدولية المعنية بتنفيذ برامج التوعية والوقاية من تعاطي المخدرات ، كما يخلص المنتدي إلي توصيات من قبل الشباب المشارك يتم عرضها علي اللجنة العليا للمخدرات في إجتماعها الختامي .

وفى نفس السياق، يتم عرض فيلم وثائقى لصندوق مكافحة الإدمان للتجربة المصرية على صعيد خفض الطلب خاصة فى مجال توفير خدمات العلاج و إعادة التأهيل والدمج المجتمعى للمتعافين داخل جناح معرض الصندوق تحت عنوان " الرحلة " وأن المشاركين فى الفيلم الوثائقي جميعهم من الأبطال الحقيقيين لرحلة التعافي في مراكز العلاج الشريكة للخط الساخن لصندوق مكافحة و علاج الإدمان وسط اشادة من جانب المتردين على المعرض للاطلاع على التجربة المصرية فى مواجهة تعاطى المخدرات.

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عرض تجرية مصر فى مواجهة تعاطى المخدرات بالأمم المتحدة بفيينا (1)



عرض تجرية مصر فى مواجهة تعاطى المخدرات بالأمم المتحدة بفيينا (2)



عرض تجرية مصر فى مواجهة تعاطى المخدرات بالأمم المتحدة بفيينا (3)



عرض تجرية مصر فى مواجهة تعاطى المخدرات بالأمم المتحدة بفيينا (4)



عرض تجرية مصر فى مواجهة تعاطى المخدرات بالأمم المتحدة بفيينا (5)