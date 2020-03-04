شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: قدمنا للمجر التسهيلات اللازمة لتفعيل اتفاقية قرض الـ 1300 عربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألتقى المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيتر كيفيك السفير المجرى بالقاهرة وجيرجلى جاكلى الرئيس التنفيذى لبنك ايكزم المجرى، لاستعراض الموقف التنفيذى لتفعيل اتفاقية القرض المقدم من بنكى اكزيم المجرى والروسى بقيمة 1.016 مليار يورو لتمويل شراء عدد 1300 عربة ركاب من تحالف ترانسماش هولدنج الروسى المجرى.

وأكدت هيئة السكة الحديد فى بيان لها أن رسلان قدم للجانب المجرى كافة التسهيلات القانونية والإجرائية التى من شأنها تفعيل اتفاقية القرض ليتمكن البنك من صرف الدفعة نهاية شهر مارس الجارى، كما أعرب رسلان عن تقدير الهيئة لحجم استثمارات البنك المجرى فى مصر والتى ستساهم بشكل كبير من خلالها فى دعم مرفق السكة الحديد بشكل محورى وسيساهم فى جهود تحول الخدمات التى تقدمها الهيئة إلى مستوى أعلى وأكفأ تتمثل فى تعظيم وتعزيز اسطول الهيئة بعدد 1300 عربة ركاب، معربًا عن التطلع للوصول لمستوى خدمه أفضل تليق بالمسافرين.

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وأكد الرئيس التنفيذى للبنك اهتمامهم بتطوير وزيادة الاستثمار فى الفترة المقبلة بمصر التى تعد منطقة جذب للاستثمارات فى ضوء نتائج الأعمال الناجحة التى تتحقق مؤخرًا فى مجال النقل خصوصا وفى كافة مجالات التنمية عموما بمصر بفضل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الامر الذى جعل من مصر أولوية فى أعمال البنك، مشيرا إلى أن اهتمام البنك يتعدى الأنشطة الحالية إلى تعاون اوسع لان هناك فرصًا استثمارية متاحة على ضوء عزم الدولة المصرية اقامة شراكات اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة لصالح تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى والخدمات للمواطنين.

وأشار رسلان إلى الأولوية المتقدمة التى تنتهجها الدولة تجاه قطاع السكة الحديد مما له من مردود وقيمة مضافة هامة على نفوس العاملين والأنشطة والخدمات التى تقدمها الهيئة وتتحسن بشكل متسارع.

وفى نهاية اللقاء أعرب السفير المجرى والرئيس التنفيذى للبنك المجرى عن اعتزازهم وتقديرهم بمقابلة المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة، تأكيدًا على أن مصر كانت وستظل شريكًا استراتيجيًا لبنك اكزيم المجرى ولدولة المجر، مشيدين بما حققته مصر من تطور لافت فى مجال السكك الحديدية، وكذلك فى مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع النقل بوجه خاص.