شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل عددا من رؤساء الجامعات النمساوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عددا من رؤساء الجامعات النمساوية لبحث سبل التعاون العلمي والشراكة بين الجامعة والجامعات النمساوية تأتي زيارة الوفد النمساوى لمصر ضمن جولة تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لزيارة الجامعات المصرية الرائدة لبحث سبل التعاون بين المؤسسات البحثية والعلمية في مصر والنمسا، وفقا لبيان رسمى صادر عن الجامعة اليوم.

ضم الوفد الدكتور أولريك برومير، مدير جامعة IMC للعلوم التطبيقية، والدكتور هاينز بوير، مؤسس جامعة IMC للعلوم التطبيقية، والدكتور فردريك فولهمر رئيس جامعة دانوب كريمز، والدكتور أولريك سيش، رئيس جامعة الموسيقى والفنون المسرحية بفيينا. حضر اللقاء أيضا الدكتور محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات والاتفاقات الدولية، وممثل عن السفارة النمساوية في مصر. استقبل الوفد الدكتور أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة، والدكتور أحمد طلبة، الرئيس الأكاديمي المشارك للإدارة الاستراتيجية لشئون الالتحاق وأستاذ التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقال الدكتور أشرف حاتم أن الوزارة أوصت بزيارة الوفد للجامعة الأمريكية بالقاهرة باعتبارها جامعة مصر العالمية ولها شراكات متعددة مع مؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا.

Advertisements

عبر الدكتور بوير، مؤسس جامعة IMC للعلوم التطبيقية، عن إعجابه بالحرم الجامعي، وتناول في حديثه إمكانية تبادل الطلاب مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

بدأت الزيارة بجولة في الحرم الجامعي بقيادة طلاب الجامعة، ثم التقى الوفد عددا من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919 وتعتبر واحدة من أكبر الجامعات التي توفر تعليماً ليبرالياً باللغة الإنجليزية في العالم العربي. وبمشاركتها في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية في الوطن العربي فإن الجامعة الأمريكية تعتبر جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وتربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة جامعة مستقلة، غير هادفة للربح، لا حزبية ومتعددة الثقافات والتخصصات وتمنح فرصاً متساوية لجميع الدارسين ومعترف بها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية وجميع برامجها الدراسية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر ومن جهات الاعتماد الأمريكية.