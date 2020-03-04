شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس "المصرية للمطارات" يتفقد مطار أسوان ويتابع حركة الركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطار أسوان الدولى بأكمله من صالات الوصول والسفر والترمك والبارك وجميع صالات Vip بالمطار لمتابعة سير حركة الركاب والإجراءات والخدمات التى يتم تقديمها للوفود الركابية بمرحلتى السفر والوصول، لما كان لمطار اسوان من حركة ركابية واعدة فى هذا الموسم السياحى، وذلك وفقا لتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى ونائبه الطيار منتصر مناع ميهوب وتوجيهات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران على متابعة سير العمل فى المطارات حفاظًا على التطوير الذى تشهده المطارات فى الفترة الحالية.

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رافق رئيس الشركة خلال الزيارة الطيار باسم بيومى مدير مطار أسوان الدولى، كما حرص محجوب على لقاء العاملين فى المطار، حيث ناقش معهم المعوقات التى تواجه حركة التشغيل مستمعًا إلى استفساراتهم ومقترحاتهم للتطوير من منظومة العمل وحثهم على الالتزام بالعمل الجاد الذى من شأنه المساهمة فى رفعة الشركة .

وفى نهاية اللقاء وجه الشكر والتقدير لجموع العاملين والجهات والإدارات المختلفة بالمطار، وقام بتوزيع شهادات تقدير للعاملين المتميزين بمطار أسوان الدولى لمساهمتهم الفعالة فى تجديد ترخيص المطار.