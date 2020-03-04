شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة موسكو بالقاهرة تحتفل بيوم الدبلوماسية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، احتفالية خاصة بيوم الدبلوماسية الروسية، واستقبلت سفيتلانا سوبوفا القائم بأعمال سفير روسيا الاتحادية فى مصر -خلال الاحتفالية- ممثلى الهيئات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدنى، وحرصت الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية ممثلة فى رئيسها شريف جاد وأمينها العام الدكتور فتحى طوغان على تقديم التهنئة للسفارة الروسية.

ونقل بيان للمركز الثقافى الروسى بالقاهرة، عن ألكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر قوله إن "جمعية الخريجين تعد الشريك الرئيسى لنا فى الأنشطة المختلفة ولها دور لا غنى عنه فى دعم وتطوير العلاقات المصرية الروسية".

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بدوره، أكد رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، أهمية التعاون بين الجمعية والسفارة والمركز الثقافى الروسى لمد جسور التعاون بين الشعبين، خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تطورا فى كافة المجالات فى ظل تطابق الرؤى المصرية والروسية حول القضايا الدولية والتفاهم التام بين القيادات فى البلدين.

يشار إلى أن روسيا تحتفل فى شهر فبراير من كل عام بعيد الدبلوماسية الروسية تنفيذا لقرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عام 2002 باعتبار 10 فبراير هو عيد الدبلوماسية الروسية، استنادا إلى القرار التاريخى الذى اتخذه القيصر ايفان الرهيب الذى حكم روسيا خلال الفترة من 1549 حتى 1584 بإنشاء هيئة السياسة الخارجية وتفويض إيفان فيسكوفاتوف لإداراتها ليكون أول وزير خارجية لروسيا، وتخصصت الهيئة فى ادارة العلاقات الخارجية للدولة الروسية مع دول العالم حتى إنشاء وزارة الخارجية التى أسسها عام 1802 الإمبراطور ألكسندر الأول.