شكرا لقرائتكم خبر عن #ادعم_وزيرة_الصحة.. التريند الأول فى تويتر.. ومغردون: هالة زايد جندى مقاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن رواد تويتر، حملة لدعم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خاصة بعد عودتها من الصين، ومكوثها في الحجر الصحى لمدة 14 يوما، بعد عودتها من زيارة هامة إلى بكين بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتضامن مع الشعب الصينى فى أزمة كورونا.

ودشن رواد تويتر، هاشتاج :"ادعم وزيرة الصحة"، في زيارتها الهامة وتصدر الهاشتاج قائمة الترند المصرى، وظهر في المركز الأول ضمن الأكثر تداولا بين رواد تويتر اليوم الأربعاء.



ترند مصر

وقال أحد المغردين:" وزيرة الصحة الجندي المهدور حقه وزيرة وقفت وقررت أنها تسافر البلد اللي أصلا المرض مصدرها وعرضت نفسها لخطر ومرض خطير زي ده علشان تقدر تحمينا وتجبلنا أدوية ممكن تحصنا أكتر"، وأضاف آخر: "حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية قدرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في تنفيذ وتطبيق كل معايير الوقاية من فيروس كورونا".

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فيما غرد آخر : "مفيش حد ولا دولة مش معرضة لفيروس الكورونا، بس اللي هيفرق في حالات الاستعداد و طرق مقاومة المرض والحد من انتشاره في حالة-لقدر الله- دخوله، و دا اللى شغالة عليه وزيرة الصحة بأكتر من طريقة و ربنا معاهم و معانا في محاربة المرض"، وقال آخر: "وزارة الصحة بتتابع كل إلي داخلين مصر وخط سيرهم والدول الي سافروها أخر 14 يوما قبل دخولهم في مصر عشان تعرف كانوا في دول مصابة ولا لا.. مجهود لازم نشكر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عليه"، فيما وصفها آخرون بأنها جندي مقاتل، خاصة بعد زيارتها الأخيرة للصين.



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الهاشتاج



دعم وزيرة الصحة

وبدأ مغردو تويتر، في ذكر إنجازات وزيرة الصحة منذ توليها للوزارة، فقال أحدهم:" في عهد وزير الصحة السابق الدكتور حاتم الجبلي كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الحالية مسؤولة عن تطوير مجال الإسعاف، ونجحت في تطوير مجال الإسعاف بنتايج مبهرة"، وقالت مدونة:" الدكتورة هالة زايد قبل توليها مسؤولية وزارة الصحة، كانت بتشارك في واحدة من أكبر المؤسسات الطبية في مصر وأكترها نجاح وهي مستشفي 57357 مع تطويرها لمنظومة الإسعاف المصري"، فيما غرد آخر:" بعد تولي الدكتورة هالة زايد مسؤولية وزارة الصحة كانت أول مبادرة ليها كانت حملة محاربة فيروس سي وتم الكشف على أكتر من 50 مليون مواطن مصري، واللي اثبت إنه مصاب تم علاجه علي نفقة الدولة بالمجان".



ادعم وزيرة الصحة