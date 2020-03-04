شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تفتتح مقار جديدة للأحوال المدنية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت وزارة الداخلية عدد من وحدات قطاع الأحوال المدنية وتم افتتاح جديد منها فى إطار خطة تطوير وتحديث شاملة تتبناها وزارة الداخلية فى كافة قطاعاتها بخاصة تلك التى تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين، وذلك للتيسيير عليهم فى الحصول على تلك الخدمات.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنسانى" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.