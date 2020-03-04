شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران: نستهدف زيادة رحلات الشركة على بعض الوجهات وتحديث الأسطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، الشكر للطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، علي تكليفه لتولي رئاسة الشركة الوطنية، والعاملين بقطاع الطيران المدني، مشدد على ضرورة التعاون، والعمل الجماعي لرفعة الشركة والقطاع.

وأكد الطيار رشدى زكريا، خلال رسالته الأولى للعاملين بالقابضة مصر للطيران، علي أهمية العنصر البشرى، والاستثمار فيه، وتدريبه وتوفير مناخ مناسب للعمل والاستفادة من الكوادر البشرية.

وأوضح رئيس مصر للطيران، أنه يستهدف زيادة رحلات مصر للطيران علي بعض الوجهات وتوسعة شبكة الخطوط والحفاظ علي الارتقاء بمكانة الشركة الوطنية في تحالف ستار وتحديث الأسطول.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاجتماعات الدورية واللقاءات المباشرة َودراسة لكافة المقترحات مع العاملين بقطاع الشركة المختلفة.

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وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، قد اصدر أمس الثلاثاء قراراً بتكليف الطيار رشدى زكريا، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، خلفًأً للطيار أحمد عادل، الذى قام الوزير بتوجيه الشكر له على الجهود المخلصة التى بذلها خلال فترة توليه المنصب .

جدير بالذكر أن الطيار رشدي زكريا هو قائد طراز ثقيل ( بوينج 777) وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران وقبلها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران الخطوط الجوية .

وكانت مصر للطيران قد تسلمت طائراتها الجديدة الرابعة من طراز A320neo، تتميز بسعة معقدية تتراوح ما بين 150 إلى 180 راكبآ ، ومزودة بمحركات الجيل الاخير، وجناحات الجناح الطرفية، توفر استهلاك الوقود بنسبة 15%، كما أن هيكل الطائرة صنع من مواد جديدة مثل المواد المركبة وسبائك ألومنيوم أكثر من ذي قبل، مما ساعد على تخفيض الوزن وبالتالي استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنه سوف يقلل من تكاليف الصيانة.

كانت مصر للطيران قد تعاقدت على صفقة تضم 15 طائرة من طراز A320neo، خلال معرض دبى للطيران فى عام 2017، وذلك بنظام الإيجار التشغيلى، وتم مؤخرا خلال عام 2019 فى معرض دبى أيضا، إجراء تعديل على الصفقة، مضمونه تحويل 7 طائرات من صفقة الـ 15 طائرة من طراز A320neo، إلى A321neo.