شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تفتح باب التسجيل أمام العاملين بالدولة للعمل بها إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النيابة العامة فتح باب تسجيل بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونيا، من الراغبين فى الانتقال والندب للعمل الإدارى بالنيابة العامة، وذلك اعتبارا من 1 مارس ولمدة شهر، تمهيداً لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم.

وقالت النيابة العامة، إنه إزاء تلقيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" استفسارات من بعض المشاركين حول انتدابها عاملين بالجهات الحكومية للعمل بالنيابة العامة، فإن النيابة العامة تؤكد أنه على إثر تَفاهمٍ بينها والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ فقد اتفقت الجهتان على اتخاذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كافة الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بموقع بوابة الوظائف الحكومية بدءاً من 1 مارس ولمدة شهر عن تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونياً.

وأوضحت النيابة بأنه عقب انتهاء التسجيل ستقوم بإتخاذ إجراءات اختبارهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، تمهيداً لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم للندب للعمل الإدارى بالنيابة العامة.

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وتؤكد النيابة العامة أنها ليست بصدد تعيين من هم خارج الجهاز الإدارى للدولة؛ التزاماً بالقانون والقواعد المنظمة لذلك.

ويعنى هذا القرار عن حاجة النيابة العامة إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بالجهاز الادارى لنيابة العامة بعد نقلهم من جهات عملهم الأصلية.