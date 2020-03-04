شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: افتتاح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان 14 مارس لمدة 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، أن عدد الشركات التى تقدمت للمشاركة فى معرض زهور الربيع حتى الآن بلغ حوالى 193 شركة تعمل فى مجالات نباتات الزينة والظل والزهور وتنسيق ومستلزمات الحدائق.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أنه سيتم افتتاح المعرض هذا العام فى نسخته الـ 87 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يوم السبت الموافق 14 مارس 2020، ولمدة شهر كامل، لافتاً إلى أنه من المتوقع ان تزيد المساحة المقرر إقامة المعرض عليها على 20%، عن العام الماضى، موضحا أن اللجنة المشكلة لإدارة معرض هذا العام مازالت تستقبل طلبات الشركات الراغبة في المشاركة، وخاصة صغار المزارعين والعاملين فى مجال نباتات الزينة وزهور القطف، والصبارات، يوم وتنسيق ومستلزمات الحدائق.

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وأوضح رئيس قطاع الإرشاد، أن المعرض يساهم بشكل كبير فى النهوض بهذه الصناعة، وفتح اَفاق أوسع للتصدير وزيادة الدخل القومي لمصر، مشير إلى أن أهمية إقامة هذا المعرض بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، يأتى نظراً لقيمتها التاريخية التراثية الهامة، حيث تم إنشاؤها فى عهد الخديوى إسماعيل عام 1875، لخدمة أفرع العلوم التى ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرر إقامة معرض زهور الربيع فى دورته الـ 87 لعام 2020 في حديقة الأورمان مثل الأعوام السابقة والذي يتواكب مع احتفالات مصر بأعياد الربيع وعيد الام وشم النسيم ، وجاء اختيار حديقة الأورمان بناء على رغبة العارضين بالإضافة إلى توافر كافة الأدوات التي تسهم في نجاح المعرض.

والجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم فى المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على 14 فدانا تمثل نصف مساحة الحديقة ويشهد المعرض اهتماما متزايدا كل عام وتهدف الوزارة إلى تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.