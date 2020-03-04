شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد من مستشارى مجلس الدولة يزور العاصمة الإدارية بحضور وزير الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وفدًا رفيع المستوى لعدد من قضاة المجلس؛ لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار أنور خليل نائب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص.

واستقبل الوفد لدى وصوله الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والوزير أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أركان حرب شعبان ضاحى المدير التنفيذى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

تم خلال الزيارة عرض شرحا تفصيليا للمشروع الذى يمثل علامة فارقة فى تاريخ مصر، كما تم استعراض مبررات اختيار موقع المشروع والجدوى منه، وانعكاس ذلك على المستقبل.

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وحرص الوفد على زيارة عدد من المشروعات لمشاهدتها على أرض الواقع ومنها الحى الحكومى، مبنى البرلمان، حى المال والأعمال، مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح، كما تم استعراض الأهمية الحيوية لهذا المشروع على مستقبل الوطن من كونه ليس مشروعًا إنشائيًا يقوم على فلسفة التوسع العمرانى أو الإنشائى فحسب، إنما يعد أحد ركائز التنمية الاستراتيجية للدولة، يستهدف منه أن يكون مركزًا حضاريًا جديدًا ومنطقة جذب الاستثمار على المستوى المحلى والأجنبى، وهو الأمر الذى كان محل اعتبار فى اختيار الموقع ليكون بمنطقة شرق القاهرة على نحو يجعل منها مركزًا يتوسط كل من قناة السويس والعاصمة القديمة ومحاور شبكة الطرق الإقليمية التى تعمل الدولة على الانتهاء منها لتتكامل بها منظومة التنمية.

من جانبه أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن تلك الزيارة تأتى تتويجًا لفاعليات المؤتمر الذى عقد بمجلس الدولة على مدار اليومين الماضيين حول مفاهيم ونظريات الأمن القومى واهم التحديات التى تواجه مصر، والمشروعات القومية والتنموية التى تشهدها البلاد فى الآونة الأخيرة، ذلك لما له من أهمية بالغة فى اطلاع قضاة المجلس باعتبارهم جزء من نسيج هذا الوطن على هذا المشروع القومى الهائل ودوره فى خلق فرص عمل جديدة ومعالجة مختلف القضايا إلى تواجهها مصر.

كما أعرب عن تقديره البالغ باهتمام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإعداد الجيد لتلك الزيارة، وتهيئة كافة السبل التى أتاحت لقضاة المجلس الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع.