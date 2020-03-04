شائعات كورونا| حقيقة خبر اكتشاف مصل مصري لعلاج الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عصام خضيري وأحمد جمعة:

تتصاعد يوما تلو الآخر أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، الذي يتمدد شرقًا وغربًا مُخلفًا ورائه موجة من الخوف وانتشار الشائعات.

ويُفند "الخليج 365"، في سلسلة "تحقق محتوى" على مدار الأيام المقبلة مثل هذه الشائعات، حال ظهورها، من خلال استخدام الأدوات التقنية المتوفرة للتحقق من الصور والأخبار والفيديوهات غير الصحيحة.

شائعة اليوم عن فيروس كورونا كانت خبرًا غير صحيح تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، منسوبًا لموقع شبيه بموقع جريدة "الجمهورية" القومية، وجاء تحت عنوان: "عاجل..نجاح مصل مصري في علاج فيرس “كروونا” بالصين".

وبسبب اسم نطاق الموقع (الدومين) الشبيه بالجريدة الحكومية، تداول الآلاف الخبر وقرأه ما يقرب من 35 ألف شخص، وللكشف عن بيانات الموقع استخدمنا موقع who.is الذي يساعد في التعرف على هوية المواقع الإلكترونية وصحتها.

وبحسب بيانات "who.is"، فإن اسم نطاق الموقع المزيف هو "algomhuriaalyoum.com"، وهو مختلف كليا عن اسم نطاق موقع جريدة الجمهورية الحكومية "m.gomhuriaonline.com". ومكان تسجيل الموقع المزيف دولة مصر.

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وبرغم صياغة الخبر غير الدقيقة، والتي ورد فيها بيانات الخبر بدون مصدر واضح منسوبة إليه إلا أن العشرات وقعوا ضحية الخبر المزيف على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكن ملاحظة اختلافات بين الموقعين في الشكل والاسم وأسلوب الكتابة، واسم رئيس التحرير.

وفي قسم "من نحن"، لم يكتب مالك الموقع أي معلومات عنه، بخلاف جريدة الجمهورية التي تعرف نفسها وملكيتها. كما استخدمنا أداة "rowd tangele" لمعرفة مدى انتشاره على صفحات الفيسبوك، إذ نشرته صفحات محلية وحسابات أخرى مجهولة، توضحها الصورة المرفقة.

وبدوره نفى مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، حقيقة المعلومات المتداولة بشأن الكشف عن مصل مصري للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد مجاهد، في تصريحات لمصراوي، أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن زيارة الوزيرة إلى الصين كانت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملة هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الطبية ورسالة تضامن.

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