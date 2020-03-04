"الوطنية للصحافة": استخدام الحبر الفسفوري في انتخابات المؤسسات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

راجعت الهيئة الوطنية للصحافة الاستعدادات النهائية للانتخابات المقررة لاختيار أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، والتي تبدأ غدا الخميس بمؤسسة الأهرام.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها اجتمعت مع المشرفين على اللجان الانتخابية، وطلبت منهم التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائي، وناقشت تقريراً حول أماكن إجراء الانتخابات والاطمئنان على تأمينها.

وقررت الهيئة استخدام الحبر الفسفوري في مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.