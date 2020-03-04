"التعليم": بدء الاختبارات الإلكترونية لترقي المعلمين الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء اختبارات ترقي المعلمين الكترونيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 10 مارس، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المجالات والمحاور التي تغطي الاختبارات الإلكترونية للترقي عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.eg ، وكذلك بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم http://academy.moe.gov.eg/academy .

وأوضحت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أن مجالات ومحاور المستوى الأول لشاغلي وظائف (معلم، معلم أول) هي: "الاتجاهات الحديثة في مجالات التخطيط والتدريس، استراتيجيات التدريس الفعال، التدريس في الفصل عالي الكثافة، القياس والتقويم التربوي، توظيف التكنولوجيا في التدريس والتقويم، وسمات ومهارات المعلم الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته، واستراتيجيات إدارة الصف الفعالة، والمجتمعات المهنية للتعلم، والأنشطة التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب".

وبشأن مجالات ومحاور المستوى الثاني لشاغلي وظائف "معلم أول أ، معلم خبير"، هي: "مهارات التخطيط الاستراتيجي، مهارات القيادة والإشراف التربوي الفعال، أنماط القيادة التربوية الفعالة، الكفايات اللازمة للتوجيه والإشراف التربوي، وأخلاقيات العمل، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته، ومهارات المدرب التربوي الفعال، وتوظيف التكنولوجيا في الإدارة والإشراف التربوي، ودور القيادة والتوجيه التربوي في تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد، وأساليب تقييم أداء العاملين".

وأوضحت الوزارة أنه يمنح من اجتاز الاختبار على شهادة اجتياز الاختبار الإلكتروني باعتباره أحد متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي، ويخصص لهذا الاختبار 50 نقطة، ويشترط حصول المعلم على 50% كحد أدنى لاجتياز الاختبار.

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ويتقدم المعلم، عقب اجتياز اختبار الترقي، بالدخول على صفحته الشخصية على موقع بيانات كادر المعلم لاستيفاء ملف انجاز المعلم إلكترونيًا.

ويتم تقييم أداء المعلم إلكترونيًا من قبل مدير المدرسة والموجه الفني المختص على موقع مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم http://emis.gov.eg/ من خلال مسئول الحكومة الإلكترونية بالمدرسة، ويخصص 10 نقاط لتقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة و10 نقاط لتقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني المختص.

ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى (معلم ومعلم أول) إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق 60 نقطة على الأقل، ومن مستوى (معلم أول أ، ومعلم خبير) إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق 65 نقطة على الأقل من إجمالي النقاط (100 نقطة) مع مراعاة تحقيق شرط اجتياز الاختبار.

ويتاح للمعلم متابعة خطوات إجراءات تقييمات ملف الترقي الخاص به إلكترونيًا عبر صفحته الشخصية والتأكد من انتهاء جميع المراحل، وعقب إعلان النتيجة سيتم فتح باب التظلم وإتاحة محاولة أخرى إذا ثبت أحقيته في ذلك.