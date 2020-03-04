مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش "الفيدرالية الأمريكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

اجتازت الشركة القابضة لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA على مواقع الشركة بمطار القاهرة والذي جاء في إطار المتابعة الدورية التي تجريها كبرى سلطات الطيران المدني العالمية على الشركة للتأكد من اتباع أعلى معايير السلامة والجودة وتجديد الاعتماد بما يسهم في الحفاظ على قاعدة العملاء من خارج مصر للطيران وجذب المزيد منهم.

وتقدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الأربعاء، بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على نجاحهم في اجتياز التفتيش ، وأكد على حرص والتزام جميع شركات مصر للطيران، باتباع كافة المعايير الدولية في مختلف أنشطة صناعة النقل الجوي والتي تزيد من ثقة عملاء الشركة الوطنية في الخدمات التي تقدمها.

ومن جانبه أضاف المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن نتائج التفتيش أكدت أن ما حققته الشركة من نجاحات تم بناؤها على أسس وقواعد ثابتة وتم تحقيقها بعزم وجهد العاملين حيث كان أداءهم مثار تقدير مفتشي إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA الذين أشادوا بإمكانيات الشركة ومدى التزام العاملين و إدراكهم لمدى وأهمية عنصري السلامة والجودة أثناء تنفيذ الأعمال واتباع المعايير القياسية العالمية.

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وأضاف فتحي أن تجديد الاعتمادات الدولية يمكِّن شركة مصر للطيران للصيانة من تقديم الخدمات الفنية لأكثر من 157 شركة طيران بأوروبا وآسيا وإفريقيا ما يعني النجاح في المنافسة بقوة في هذا المجال الدقيق الذي يتطلب مستوى فني متميز يرضى العملاء.

وتدفق المفتشون، على السجلات الفنية للطائرات للتأكد من سلامة الإجراءات الفنية وتنفيذ تعليمات الشركات المصنعة للطائرات ومتابعة الحالة الفنية لها باستمرار، وشمل التفتيش مراجعة كافة الأنشطة الفنية للشركة من أعمال الجودة وصيانة الطائرات ومجمع عمرة الوحدات الميكانيكية وعمرة الأجهزة ومجمع عمرة المحركات ومجمع مخازن قطع الغيار والعدد والآلات، كما تم اختبار بعض العاملين كلا فيما يخصه وذلك للتأكد من الالتزام بمعايير النواحى الفنية والأعمال المنوط بهم تنفيذها طبقًا للتشريعات.

وبدوره أوضح المهندس محمد سامي عضو مجلس الإدارة والمسئول عن الاعتمادات الدولية والمحلية أن التفتيش يهدف للتأكد من جودة الخدمات الفنية التي تقدمها الشركة لعملائها بما يتطابق مع التعليمات الفنية الصادرة عن الشركات المصنعة للطائرات والمحركات وقطع غيار الطائرات والوقوف على مدى تطابق الإجراءات المتبعة مع التشريعات الملزمة وكذلك كفاءة الأطقم الفنية من حيث تطبيق المهام المطلوبة وتطبيق القواعد المنظمة والتشريعات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA والتزامهم بها.