رئيس الوزراء يتابع خطوات استصلاح مشروع "درب البهنساوي" بغرب المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مشروع استصلاح واستزراع بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمناطق غرب غرب غرب المنيا (منطقة درب البهنساوي)، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء ناصر فوزي إلى القرار الصادر عن اجتماع سابق لمتابعة المشروع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل لدراسة المشروع، برئاسة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظتي المنيا وأسيوط، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة الريف المصري.

وأضاف: خلصت اللجنة إلى جدوي تنفيذ المشروع، وأن المنطقة تتمتع بنتائج مبشرة. ووفقا لوزارة الزراعة فإن معظم المساحة صالحة للزراعة، فيما أفادت وزارة الري بجودة مناسيب المياه الجوفية بها، والتي تتراوح من 85 م – 105 م من سطح الأرض والنتائج الأولية لكلا الخزانين.

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وتوافقت اللجنة على اختيار مساحة تبلغ حوالي 165 ألف فدان، يستزرع منها نحو 109 آلاف فدان كأولوية أولى، وكذا تم الاتفاق على تسمية المشروع "استصلاح واستزراع منطقة درب البهنساوي"، بدلاً من "مشروع غرب غرب غرب المنيا" .

كما تم استعراض آليات تغذية المشروع بالكهرباء والتكلفة المالية لها، وكذا خطة الري وتكلفتها، وأوصت اللجنة بأن أفضل المحاصيل التي يمكن إستزراعها بالمنطقة، هي قمح الخبز والشعير، الكينوا، الترتيكال ، بنجر العلف ، بنجر السكر، الحلبة ، الذرة الرفيعة، لوبيا العلف، دوار الشمس ، والقطن .

وفي نهاية الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بإعداد مذكرة تفصيلية بما توصلت إليه اللجنة من نتائج لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تمهيداً لبدء استصلاح هذه المنطقة.

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