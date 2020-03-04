"سكن جديد وقاعات للتعليم الطبي".. تفاصيل تطوير مستشفى المطرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

افتتح الدكتور محمد صلاح زعتر، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد وأعمال التطوير بمستشفى المطرية التعليمي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، والدكتور محمد صفي مدير مستشفى المطرية، والدكتور وائل الدرندلي نائب مدير مستشفى المطرية للشئون الفنية والتطوير.

وقال الدكتور محمد صلاح، إن أعمال الإنشاءات والتطوير التي تم افتتاحها تشمل المبنى الرئيسي للتعليم الطبي المستمر، وسكن الطبيبات الجديد، ومبنى المخازن بتكلفة 64 مليون جنيه، بجانب صيدلية رئيسية ومخازن للأدوية و7 غرف لسكن الأطباء بسعة 40 سريرا مجهزة بأحدث التجهيزات.

وأوضح أن مبنى التعليم الطبي الرئيسي يتكون من قاعة تدريب رئيسية تتسع ل 350 فردا، مجهزة بأحدث أجهزة العرض لتقديم أفضل خدمات التعليم الطبي المستمر.

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كما يضم الدور الثاني 5 قاعات تدريب تتراوح سعتها من 25 إلى 75 متدربا، ويضم الدور الثالث 3 معامل بحثية متخصصة تنفرد بهم المستشفى وهي مركز الجراحات الميكرسكوبية ومركز مناظير الجهاز الهضمي ومركز بنك الجلد وقاعة تدريب تتسع ل 75 متدربا، ويضم الدور الرابع 2 مكتبة إلكترونية مجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر تتسع لعدد 60 فردا، كما يضم قاعة امتحانات مجهزة تتسع لعدد 65 فردا.

ولفت الدكتور محمد صفي الدين مدير المستشفى، إلى أن المبنى الأخير يشتمل على مخازن ومكاتب إدارية، وجميع المبانى تم تجهيزها بأحدث أنظمة الإنذار وإطفاء الحريق وشبكات الإطفاء الذاتي.

وأوضح أنه يجري حاليا مشروع تطوير الأقسام الداخلية وغرف العمليات وواجهات المستشفى وإدخال الغاز الطبيعي للمستشفى بإجمالي 146 مليون جنيه، فضلا عن مشروع تطوير ورفع كفاءة بوابات الاستقبال ومسارات الاستقبال ومنطقة خلف الأجنحة ومبنى المخازن بتكلفة 19 مليون جنيه.

وأشار الدكتور وائل الدرندلي، نائب مدير المستشفى، إلى أن مستشفى المطرية التعليمي أكبر مستشفيات الهيئة حيث تضم 692 سريرا، وتخدم مناطق شرق القاهرة ومحافظتى القليوبية والشرقية لحوالي 8 مليون نسمة وتضم 24 قسم داخلي لجميع التخصصات و 22 غرفة عمليات كبرى ومتنوعة و50 سريرا رعاية مركزة و24 سرير رعاية متوسطة ويستقبل قسم الاستقبال والطوارئ 13000 مريض شهريا ويضم القسم مختلف التخصصات الطبية مثل الباطنة والجراحة والنساء والتوليد والأطفال ويعمل على مدار 24 ساعة وتضم غرفة عمليات للحالات الحرجة والطارئة والتي تحتاج تدخل سريع كما يوجد معمل وصيدلية وعناية مركزة لخدمة الطوارئ والاستقبال.