الصحفيين: فتح باب التقدم للقيد بجدول "المشتغلين" السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: قررت لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين فتح باب التقدم للقيد بجدول "تحت التمرين" ابتداءً من 7 وحتى 12 مارس الجاري. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة برئاسة وكيل النقابة خالد ميري اليوم الأربعاء. ​

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