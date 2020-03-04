استضافته فذبحها.. كشف غموض مقتل سيدة داخل مسكنها في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عامل ذبح ربة منزل لسرقة مسكنها في أسيوط، واعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية.

تلقى قسم شرطة أول أسيوط بلاغا بوجود جثة سيدة داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لربة منزل، 44 سنة، أرملة بكامل ملابسها مسجاه على ظهرها بأرضية غرفة النوم وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم ووجود أثار بعثرة بالشقة وبسؤال نجلها طالب 13 سنة، مقيم بذات الشقة قرر أنه عقب عودته للمنزل فوجئ بوجود جثة والدته ولم يتهم أحد.

Advertisements

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم زوج المجني عليها، عامل، 40 سنة مقيم ساحل طهطا أمن سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وأضاف بتوجهه لمسكن المجني عليها وعقب استضافته تعدى عليها بسلاح أبيض أرشد عنه وتم ضبطه.

وأضاف أنه بعثر محتويات الشقة باحثا عن أية مبالغ أو أشياء ثمينة لسرقتها إلا أنه لم يجد شيئا ففر هارباً.