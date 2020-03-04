"رماها من المنور".. عاطل يُلقي زوجته من الطابق العاشر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهى عاطل حياة زوجته عقب حدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بدفعها لتسقط من الطابق العاشر لافظة أنفاسها الأخيرة.

تلقى قسم محرم بك بلاغا بسقوط إحدى السيدات من عقار بدائرة القسم ووفاتها في الحال، وبانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية عُثر على جثة ربة منزل، 22 سنة، مقيمة بالعقار محل البلاغ بمنور سُلم العقار من الداخل.

وباستكمال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينها وزوجها عاطل 31 سنة أمام باب شقتهما بالطابق العاشر بالعقار لوجود خلافات بينهما قام على إثرها بدفعها مما أدى لاختلال توازنها وسقوطها ووفاتها متأثرة بإصابتها.

ألقى رجال الأمن القبض على الزوج وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.